VOTING: Wer gewinnt das eBundesliga-Teamfinale?

Am Samstag steigt das große Teamfinale der eBundesliga 2019/20 in der Wiener Expedithalle! Im Vorjahr setzte sich der FC Red Bull Salzburg in der virtuellen Titeljagd durch. Gelingt den Salzburgern in dieser Saison die Titelverteidigung? Welches Team ist dein Favorit? Vote jetzt mit!

Wer gewinnt das eBundesilga-Teamfinale? SK Sturm Graz

FC Flyeralarm Admira

spusu SKN St. Pölten

SV Mattersburg

FC Red Bull Salzburg

WSG Tirol

FK Austria Wien

LASK

Wolfsberger AC

SCR Altach

SK Rapid Wien

TSV Hartberg Abstimmen Ergebnisse anzeigen

Sky berichtet als exklusiver TV-Partner live und frei empfangbar ab 15 Uhr auf Sky Sport Austria 1 HD von der virtuellen Titeljagd. Zusätzlich wird die Übertragung auf www.skysportaustria.at/live/, YouTube, Facebook gestreamt.

Artikelbild: GEPA