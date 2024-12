Eder nur Vorletzter: Perrot gewinnt Kontiolahti-Massenstart

Eric Perrot hat den Massenstart-Bewerb des Biathlon-Weltcups in Kontiolahti für sich entschieden, Simon Eder spielte in der Entscheidung keine Rolle.

Der Franzose siegte am Sonntag mit einem Schießfehler 9,1 Sekunden vor Landsmanns Quentin Fillon-Maillet (3 Fehler), Dritter wurde Norwegens Sturla Holm Laegreid (+11,5 Sek.). Österreichs Beitrag Simon Eder musste drei Fehler im Stehendschießen hinnehmen und tat sich in der Loipe erneut schwer. Mit 3:13 Minuten Rückstand kam der Salzburger als 29. und damit Vorletzter ins Ziel.

Nach den Männern waren in Finnland auch die Frauen noch im Massenstart (17.10 Uhr) im Einsatz. Am kommenden Wochenende stehen im Weltcup die Bewerbe in Hochfilzen am Programm.

(APA).

Beitragsbild: Imago.