Die Edmonton Oilers haben auch ihr zweites Spiel unter dem neuen Trainer Kris Knoblauch gewonnen.

Das Team um Superstar Connor McDavid besiegte am Mittwoch in der nordamerikanischen Eishockeyliga NHL die Seattle Kraken mit 4:3 nach Verlängerung. Die Oilers gingen im heimischen Rogers Place mit einem 1:3-Rückstand in das Schlussdrittel, ehe Evander Kane mit einem Hattrick (54., 60., 63.) die Kanadier noch zum Sieg schoss.

