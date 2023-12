Edmonton Oilers holen achten Sieg in Serie

Die Edmonton Oilers haben ihre Siegesserie in der nordamerikanischen Eishockeyliga NHL fortgesetzt. Die Kanadier feierten am Dienstag einen 4:1-Heimsieg gegen die Chicago Blackhawks und festigten Rang vier in der Pacific Division.

Titelverteidiger Vegas Golden Knights gewann gegen die Calgary Flames mit 5:4 nach Verlängerung und hält als erstes Team bei 20 Saisonsiegen.

Die St. Louis Blues unterlagen den Detroit Red Wings 4:6 und trennten sich anschließend von Trainer Craig Berube. Berube hatte die Blues 2019 zum Stanley Cup geführt. Drew Bannister, bisher Trainer des Farmteams Springfield Thunderbirds, übernimmt die Mannschaft interimistisch.

