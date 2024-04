Edmonton startet mit Sieg in die Playoffs

Die Edmonton Oilers sind am Montag (Ortszeit) mit einem 7:4-Sieg über die Los Angeles Kings ins NHL-Playoff gestartet.

Herausragende Leistungen zeigten Zach Hyman, dem ein Dreierpack gelang, und Oilers-Star Connor McDavid mit gleich fünf Vorlagen. Die Oilers und Kings treffen das dritte Jahr in Serie in der ersten Runde der Playoffs aufeinander. In die zweite Runde kommt das Team, dem zuerst vier Siege gelingen.

Ebenfalls in der Western Conference starteten die topgesetzten Dallas Stars mit einer 3:4-Heim-Niederlage gegen die Vegas Golden Knights in die „best of seven“-Serie. Im Osten musste sich Gastgeber Boston Bruins den Toronto Maple Leafs mit 2:3 beugen und damit den 1:1-Ausgleich hinnehmen. Die Carolina Hurricanes hingegen stellten mit einem 5:3-Heimsieg über die New York Islanders in der Serie auf 2:0.

(APA)

Bild: Imago