Edmonton und Carolina starten mit Sieg in zweite Playoff-Runde

Die Edmonton Oilers und Carolina Hurricanes sind mit Auswärtssiegen in die zweite Playoff-Runde der nordamerikanischen Eishockeyliga NHL gestartet.

Die Oilers setzten sich am Dienstag zum Start der „best of seven“-Serie in Las Vegas gegen die Golden Knights mit 4:2 durch, die Hurricanes gewannen gegen die Washington Capitals 2:1 nach Verlängerung.

Beide Clubs machten dabei einen Rückstand wett. Die Golden Knights gingen durch Mark Stone (3./PP, 10.) 2:0 in Führung, nach dem Anschlusstreffer von Corey Perry (17.) schossen Leon Draisaitl (41.), Zach Hyman (57.) und Connor Brown (59.) die Oilers im Schlussdrittel zum Sieg.

Carolina machte durch Logan Stankoven (50.) und Jaccob Slavin (64.) das 0:1 durch Aliaksei Protas (24.) wett.

NHL-Ergebnis vom Dienstag – Playoff, 2. Runde:

Eastern Conference

Washington Capitals – Carolina Hurricanes 1:2 – Stand in der Serie: 0:1

Western Conference

Vegas Golden Knights – Edmonton Oilers 2:4 – Stand in der Serie: 0:1

