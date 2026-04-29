Edmonton verhindert Playoff-Aus – Bruins und Wild machen Druck

Ein Blitzstart und zwei Tore von Leon Draisaitl haben die Edmonton Oilers vor einem frühen Aus im Play-off der NHL bewahrt.

Gegen die Anaheim Ducks holte der Stanley-Cup-Finalist des Vorjahres nach zuletzt drei Niederlagen in Serie zu Hause einen 4:1-Sieg und verkürzte im „best of seven“ damit auf 2:3. Schon in der elften Minute erzielte Draisaitl das 3:0 für Edmonton, im zweiten Drittel gelang dem Deutschen der Treffer zum 4:1. Connor McDavid bereitete zwei Tore vor.

Die Oilers müssen nun auch in Anaheim gewinnen, um eine weitere Chance auf den Aufstieg zu haben. In den vergangenen zwei Jahren war Edmonton jeweils ins Finale gekommen, hatte dort aber in beiden Fällen gegen die Florida Panthers verloren.

In Buffalo verhinderten die Boston Bruins das Erstrunden-Aus. Nach Verlängerung gewannen die Gäste gegen die Sabres 2:1, der Tscheche David Pastrnak erzielte den entscheidenden Treffer. Buffalo führt noch mit 3:2 Siegen. Minnesota Wild gewann bei den Dallas Stars 4:2 und holte in dieser Serie eine 3:2-Führung.

(APA) / Bild: Imago