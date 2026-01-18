Edwards-Gala reicht nicht: Timberwolves verlieren Spitzenspiel gegen Spurs

55 Punkte von Anthony Edwards haben den Minnesota Timberwolves in der NBA nicht zu einem Sieg im Spitzenspiel gegen die San Antonio Spurs gereicht.

Beim 126:123 in Texas sicherte Victor Wembanyama mit einem Rebound in den Schlusssekunden den Sieg für sein Team und kam selbst auf starke 39 Zähler. Die Spurs verteidigten durch den Erfolg Rang drei in der Western Conference vor den Timberwolves, die nun auf 15 Niederlagen in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga kommen.

An der Spitze der Conference stehen trotz der achten Saisonniederlage die Oklahoma City Thunder. Der Titelverteidiger kassierte ein 120:122 bei den Miami Heat. In der Eastern Conference verteidigten die führenden Detroit Pistons ihren Vorsprung auf die Boston Celtics. Die Pistons gewannen 121:78 gegen die Indiana Pacers, die Celtics holten ein 132:106 bei den Atlanta Hawks.

Nächste Pleite für Lakers

Die Lakers müssen den nächsten Rückschlag hinnehmen. Bei den Portland Trail Blazers unterlagen die Mannschaft aus Kalifornien 116:132, es war die fünfte Niederlage aus sechs Spielen.

Topscorer Luka Doncic fehlte Los Angeles mit Leistenproblemen, Center Deandre Ayton musste wegen Knieproblemen durch Kleber ersetzt werden. Bester Werfer der Lakers war Marcus Smart (25 Punkte), LeBron James kam auf 20. Mit jetzt 24 Siegen und 16 Niederlagen sind die Lakers in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga nur Sechster im Westen.

