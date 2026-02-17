Eggestein über Austria-Transfer: „Hat mich am meisten überzeugt“

Der Wechsel im Sommer zur Wiener Austria war für Johannes Eggestein kein Schnellschuss, sondern eine bewusste Entscheidung. Ein zentraler Faktor war die erneute Zusammenarbeit mit Stephan Helm, den er noch aus gemeinsamen Zeiten beim LASK kennt. Über die Hintergründe seines Transfers und seine Zukunft spricht der Topscorer der Wiener Austria in der neuen Folge von DAB | Der Audiobeweis.

Bei seiner Zeit beim LASK hat Eggestein bereits mit dem damaligen Co-Trainer der Linzer, Stephan Helm, gearbeitet und bereits dort dessen „ruhige Art und Weise“ sowie „seine Sicht auch auf den Fußball“ geschätzt. Diese Herangehensweise komme seiner eigenen Sicht, seiner Art und auch seinem Charakter „nahe“, erklärt Eggestein rückblickend.

Ausschlaggebend seien zudem „sehr gute Gespräche“ gewesen. Zwar habe er „natürlich auch noch mit anderen Vereinen gesprochen“, doch „im Endeffekt hat mich dann die Austria am meisten überzeugt“. Hinzu sei das Gefühl gekommen, „dass für mich jetzt auch wieder Österreich anstehen könnte“. Die positiven Erinnerungen an seine Zeit beim LASK, „wo es sportlich für mich wirklich sehr gut gelaufen ist“, hätten die Entscheidung zusätzlich beeinflusst. Am Ende sei es „eine Kombination aus mehreren Faktoren“ gewesen.

Vertrag bis 2028 – Zukunft offen

Auch das Umfeld spielte eine Rolle. Wien sei „natürlich auch noch mal eine Komponente, die man sicherlich im Lebenslauf auch gerne mitnimmt“, sagt der 27-Jährige und macht deutlich, dass neben dem Sport auch das Gesamtpaket entscheidend war.

Mit Blick auf die Zukunft bleibt Eggestein bodenständig. Nach zwei Siegen könne man zwar optimistischer sprechen, „aber das hätte man vielleicht vor paar Wochen noch ein bisschen anders gesagt“. Im Fußball sei es „immer so eine Sache“, was man planen könne und was nicht.

Klar ist jedoch, dass er langfristig gebunden ist. Er habe „erst mal einen Vertrag bis 28 unterschrieben“ und fühle sich wohl. Besonders hebt er hervor, dass er „gut aufgenommen“ worden sei und eine „sehr wertschätzende Art und Weise“ ihm gegenüber erfahren habe. Viel mehr wolle er dazu aktuell nicht sagen. Für ihn zählt jetzt, was auf dem Platz passiert.

DAB | Der Audiobeweis #272 mit Johannes Eggestein

Beitragsbild: GEPA