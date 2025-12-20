Egle/Kipp gewinnen Weltcup in Lake Placid

Die Tirolerinnen Selina Egle und Lara Kipp haben beim Kunstbahn-Rodelweltcup in Lake Placid ihren ersten Saisonerfolg fixiert.

Die Weltmeisterinnen gewannen am Samstag den Doppelsitzerbewerb vor den Deutschen Dajana Eitberger/Magdalena Matschina (+0,284 Sek.) sowie Chevonne Forgan/Sophia Kirkby (USA/0,809). Mit ihrem 15. Weltcupsieg übernahmen Egle/Kipp die Führung in der Gesamtwertung. Im Doppel-Bewerb der Männer wurden Yannick Müller und Armin Frauscher Dritte.

„Wir haben die Woche über sehr gut gearbeitet und heute unsere besten Läufe ausgepackt. Die Trainer machen einen super Job, wir fühlen uns am Schlitten im Moment extrem wohl“, sagte Selina Egle. Anschließend waren auf der US-Bahn die Männer im Einsitzer im Einsatz, als Abschluss fanden auch noch die Mixed-Rennen statt.

(APA) / Bild: Imago