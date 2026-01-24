Egle/Kipp vor Olympia mit nächstem Weltcupsieg

Die Tirolerinnen Selina Egle/Lara Kipp haben beim letzten Rodel-Weltcup vor den Olympischen Spielen ihren dritten Saisonsieg gefeiert.

Die Weltmeisterinnen gewannen am Samstag in Oberhof den Doppelsitzerbewerb vor den Deutschen Elisa-Marie Storch/Pauline Patz (+0,155 Sek.) und Andrea Vötter/Marion Oberhofer (ITA/+0,164). Bei den Männern mussten sich die ÖRV-Duos Thomas Steu/Wolfgang Kindl und Juri Gatt/Riccardo Schöpf nur den Deutschen Tobias Wendl/Tobias Arlt beugen.

Egle/Kipp siegten mit Steu/Kindl auch im erstmals ausgetragenen Mixed-Doppel-EM-Bewerb, die beiden österreichischen Schlitten setzten sich vor Deutschland und Lettland durch. Im gemischten Einsitzer-EM-Rennen fuhren Lisa Schulte und Jonas Müller hinter zwei deutschen Paaren zu Bronze, Hannah Prock und Nico Gleirscher wurden Fünfte.

ÖRV-Frauendoppel vor Olympia in Topform

Im Doppelsitzerweltcup bauten Egle/Kipp ihre Führung nach sieben von neun Bewerben mit 640 Punkten vor den diesmal nach einem Sturz nur auf Platz 14 gekommenen Deutschen Dajana Eitberger/Magdalena Matschina (508) aus. „Uns ist ein Stein vom Herzen gefallen, weil wir uns im Training nicht so leicht getan haben. Wir sind megahappy. Es war richtig schwer, wir waren am Limit“, sagte Egle nach dem saisonübergreifend 15. Podestplatz in Serie.

Steu/Kindl fehlten im Doppelsitzerbewerb 0,152 Sek. auf ihren ersten Saisonsieg, Gatt/Schöpf lagen 0,210 Sekunden hinter Wendl/Arlt, die Olympiasieger haben die letzten drei Weltcups vor den Winterspielen gewonnen. In den Einsitzerbewerben am Freitag hatten sich Schulte und Müller als jeweils Zweite ebenfalls ein weiteres Mal in Medaillenform präsentiert.

(APA) / Foto: IMAGO