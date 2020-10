Ehefrau-Vergleich: Klopp sendet van Dijk emotionale Nachricht

Liverpools Teammanager Jürgen Klopp fühlt “extrem” mit seinem verletzten Abwehrstar Virgil van Dijk.

“Wir sind für ihn da, das weiß er. Wir werden auf ihn warten, so wie eine gute Ehefrau wartet, wenn der Ehemann im Gefängnis sitzt”, sagte Klopp in einer Videobotschaft bei LFC TV. In der Zwischenzeit wolle der Klub “alles tun, was wir tun können, um es ihm so leicht wie möglich zu machen”, sagte Klopp weiter.

Wegen einer nicht näher erläuterten Bänderverletzung fällt der 29 Jahre alte Niederländer auf unbestimmte Zeit aus. Dass van Dijk am Samstag im Derby beim FC Everton (2:2) durch die Attacke von Torwart Jordan Pickford einen Kreuzbandriss erlitten habe, wie Medien berichteten, bestätigte Liverpool nicht explizit.

"You don’t need it but you have to get over it and Virgil will get over it, 100 per cent, and today is already the first day."

— Liverpool FC (@LFC) October 19, 2020