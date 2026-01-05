Ehefrau von Championship-Klubeigentümer leakt Transferliste

Auch Oxford United aus der englischen Championship will nachrüsten, um den Abstieg zu verhindern. Dies dürfte nun komplizierter geworden sein, denn die Frau eines Mitbesitzers hat die Transferliste des Klubs für den Winter aus Versehen bei Instagram geleakt.

In fast jeder Folge von Transfer Update – die Show auf Sky Sport News geht es um Spieler, die bei verschiedenen Klubs auf diversen Listen stehen. Wohl jeder Verein der Welt erstellt derartige Listen mit Transferzielen, die dann nach und nach abgearbeitet werden. Fans bekommen diese Listen im Normalfall aber nicht zu sehen.

Transferliste von Championship-Klub kursiert durchs Netz

Im Fall von Oxford United ist dies anders, denn die Liste an Transferzielen für das anstehende Wintertransferfenster des englischen Zweitligisten kursiert derzeit tatsächlich durch die sozialen Netzwerke. Der Championship-Klub liegt mit 22 Punkten nach 25 Spieltagen nur auf dem vorletzten Tabellenplatz und ist akut abstiegsgefährdet. Das rettende Ufer ist allerdings nur vier Punkte entfernt und einige Verstärkungen im Januar würden die Chancen auf den Klassenerhalt sicherlich steigern.

Unglücklicherweise weiß nun auch die Konkurrenz, welche Spieler Oxford gerne verpflichten will. Die Ehefrau des Minderheitseigentümers Sumrith Thanakarnjanasuth veröffentlichte nämlich in ihrer Instagram-Story ein Video, in dem ihr Mann einem Kind Namen aus einer Liste vorliest, die die Transferziele des Vereins für Januar sind.

Eigentümer liest Namen vor

Thanakarnjanasuth nennt dabei die Namen von George Earthy, Mittelfeldspieler bei West Ham United, der letzte Saison an Bristol City ausgeliehen war, und Tyler Bindon, Verteidiger bei Nottingham Forest, der derzeit an Sheffield United ausgeliehen ist.

Ein weiterer Name auf der Liste ist Sam Morsy. Der ehemalige Kapitän von Ipswich Town entschied sich aber gegen Oxford. Er kehrt zwar aus Kuwait zurück nach England – allerdings zu Bristol City. Zudem sind auch die Paddy McNair, Isiah Jones, Yu Hirakawa, Jesurun Rak-Sakyi, Aidomo Emakhu, Alex Robertson, Ryan Hardie, Paris Magohma und Jack Taylor auf Oxfords geleakter Liste sichtbar.

Ein Statement des Klubs gibt es noch nicht, aber spätestens im Februar wird man sehen, wie viele Spieler dieser Liste tatsächlich den Weg nach Oxford gefunden haben.

(sport.sky.de) / Artikelbild: Imago