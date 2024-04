Ehemaliger NFL-Profi Davis mit 35 Jahren verstorben

Der ehemalige Football-Profi Vontae Davis, der 2018 in der Halbzeitpause eines NFL-Spiels überraschend seine Karriere beendet hatte, ist im Alter von nur 35 Jahren gestorben. Das bestätigte die Polizei in Florida. Der ehemalige Cornerback von Miami, Indianapolis und Buffalo sei in seinem Haus leblos aufgefunden worden. Hinweise auf ein Verbrechen gebe es nicht.

Davis spielte von 2009 bis 2018 in der NFL für die Miami Dolphins, Indianapolis Colts und Buffalo Bills. Bei den Bills trat er während der 20:31-Niederlage gegen die Los Angeles Chargers im September 2018 in der Pause ohne vorherige Ankündigung zurück. „Auf dem Feld fühlte es sich für mich einfach nicht mehr richtig an“, sagte er später.

(SID) / Bild: Imago