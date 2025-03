Startlisten: 36 sieglose Rennen in Serie: Beenden die ÖSV-Herren heute in Kvitfjell endlich die schwarze Serie? Auch die österreichischen Ski-Damen sind im Einsatz: Beim Riesentorlauf in Aare startet allerdings nur eine ÖSV-Läuferin aus den Top 15.

Um 10:30 Uhr gehen die Herren heute in ihre zweite Abfahrt in Kvtfjell an diesem Wochenende. Eröffnet wird das Rennen von ÖSV-Athlet Stefan Eichberger. Mit Startnummer fünf geht der beste Österreicher der gestrigen Abfahrt ins Rennen: Stefan Babinsky (gestern Neunter). Mit Startnummer sechs geht Abfahrtsweltmeister Franjo von Allmen ins Rennen, Vizeweltmeister Vincent Kriechmayr startet mit Nummer sieben.

Die weiteren Österreicher am Start sind Otmar Striedinger mit der Startnummer 21, Manuel Traninger mit der Nummer 35 und Vincent Wieser mit der Nummer 39.

Startlisten: Nur Scheib startet in Aare aus Top 15

Bereits um 9:30 Uhr geht im schwedischen Aare der Riesentorlauf der Damen über die Bühne. Eröffnet wird das Rennen von Riesentorlauf-Weltmeistern Federica Brignone. Direkt danach startet ihre wohl größte Konkurrentin um den Sieg Alice Robinson. Als erste ÖSV-Läuferin geht Julia Scheib mit der Startnummer 14 ins Rennen. Unmittelbar danach geht US-Skistar Mikaela Shiffrin auf Jagd nach dem 101. Sieg im alpinen Weltcup.

Die weiteren ÖSV-Läuferinnen sind Katharina Liensberger mit der Startnummer 16, Stephanie Brunner mit der Nummer 22, Franziska Gritsch mit der Nummer 29 und Nina Astner mit der Nummer 35.

Ein Sieg der ÖSV-Damen im Riesentorlauf liegt seit diesem Wochenende bereits über neun Jahre zurück: Den bisher letzten rot-weiß-roten Weltcupsieg in dieser Disziplin feierte Eva-Maria Brem am 7. März 2016.

Bild: GEPA