Eigentor bringt Inter-Sieg – Leipzig weiter ohne Punkt

RB Leipzig mit den ÖFB-Legionären Christoph Baumgartner und Nicolas Seiwald droht in der Champions League das Aus.

Das Team von Trainer Marco Rose verlor am Dienstag auch beim italienischen Meister Inter Mailand mit 0:1 (0:1), es war die fünfte Niederlage im fünften Königsklassen-Spiel. Völlig ohne Punkte wird Leipzigs Chance auf das Erreichen der Play-offs drei Spieltage vor Schluss der Ligaphase immer kleiner.

Ein Eigentor von Leipzigs Castello Lukeba (27.) sorgte für die Pleite von RB. Als Nächstes geht es in der Champions League am 10. Dezember gegen Aston Villa, danach warten Sporting Lissabon (22. Januar) und Sturm Graz (29. Januar). Für die Play-offs muss RB mindestens Platz 24 in der neuen 36er-Liga belegen.

Alle Tore:

1:0 – Lukeba (Eigentor)

