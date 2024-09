„Ein bisschen außergewöhnlich“: Bayern-Torrausch zum CL-Start

Mit einem 9:2-Kantersieg gegen Dinamo Zagreb hat der FC Bayern München beim Auftakt in die neue Champions-League-Saison eine bemerkenswerte Duftmarke gesetzt. Der deutsche Rekordmeister zelebrierte am Dienstag einen fulminanten Raketenstart im eigenen Stadion, wo die Münchner am 31. Mai 2025 unbedingt das „Finale dahoam“ in der Königsklasse bestreiten wollen. „Das war ein schöner Abend für uns, das hat Spaß gemacht“, sagte Neo-Trainer Vincent Kompany nach dem Rekordsieg.

Denn neun Tore in einem Spiel in der Königsklasse sind vor den Bayern noch keiner Mannschaft geglückt. Zugleich ist es der höchste Sieg der Münchner in nun 295 Champions-League-Partien. Nur zwei Teams gewannen höher, Real Madrid und Liverpool jeweils mit 8:0-Erfolgen.

Für Kompany läuft es in München, das gelungene Champions-League-Debüt als Trainer war für den 38-jährigen Belgier der fünfte Sieg im fünften Pflichtspiel. „Die Mannschaft hat Spielfreude gezeigt“, sagte Kompany zu einer „ein bisschen außergewöhnlichen“ Begegnung. Mit einer 3:0-Führung gingen die Bayern in die Pause, ein Dinamo-Doppelschlag machte das Spiel kurzfristig wieder spannend, ehe die Gastgeber in einen Torrausch gerieten.

Nach Sturz: Neuer gibt Entwarnung

Dass die Bayern nach ihrer Neun-Tore-Gala zumindest vorübergehend auch Tabellenführer im neuen Ligasystem mit 36 Mannschaften sind, war Kompany nicht wichtig. „Wir haben ja nur ein Spiel gemacht.“ Torjäger Harry Kane überragte einmal mehr mit vier Treffern, dreimal vom Elfmeterpunkt. Der Engländer sprach von einem „fantastischen Abend“, an dem er sich mit 33 Toren zum erfolgreichsten englischen Torschützen in der Champions League mauserte.

Bei Tormann Manuel Neuer gab es noch vor Mitternacht Entwarnung, auch von ihm selbst. Die Blessur am Oberschenkel, die der Bayern-Kapitän bei einer Rettungsaktion mit dem Kopf früh im Spiel erlitt, sei „nichts Gravierendes“. Kompany vermied trotzdem „jedes Risiko“, stellte zur Pause Sven Ulreich ins Tor, der gleich zwei Gegentore schlucken musste.