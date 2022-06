Ein Debütant in ÖFB-Startelf gegen Dänemark

via

Österreichs Fußball-Teamchef Ralf Rangnick setzt im Nations-League-Spiel am (heutigen) Montagabend in Kopenhagen gegen Dänemark unter anderem auf Sasa Kalajdzic, Debütant Patrick Wimmer und Valentino Lazaro in der Startformation.

Im Tor steht wie schon zuvor angekündigt Heinz Lindner. Im Vergleich zum 1:1 am Freitag gegen Weltmeister Frankreich nahm Rangnick sechs Änderungen vor.

Die Startelf von Dänemark: Schmeichel – Andersen, Christensen, Boilesen – Kristensen, Højbjerg, Jensen, Mæhle – Skov Olsen, Cornelius, Wind

