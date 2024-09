„Ein Geschenk“: Lobeshymnen für DFB-Duo Musiala & Wirtz

Die Jungstars Jamal Musiala und Florian Wirtz haben die deutschen Fußball-Fans beim 5:0 in der Nations League gegen Ungarn begeistert und sowohl Deutschlands Teamchef Julian Nagelsmann als auch ihre Mitspieler zu Lobeshymnen veranlasst.

„Wenn beide Lust haben und richtig Gas geben, ist es schwer für den Gegner, das ist außergewöhnlich gut“, sagte der DFB-Bundestrainer und ergänzte: „Das sind zwei Fußballer – wenn die sich suchen und finden, ist es sehr, sehr gut anzuschauen.“

Wirtz erzielte einen Treffer und bereitete einen vor, Musiala übertraf seinen kongenialen Partner mit einem Tor und zwei Vorlagen sogar noch. „Jamal hat eine große Wandlung durchgemacht in seiner Präsenz im Sechzehner, da ist er außergewöhnlich gut geworden“, sagte Nagelsmann: „Das war vor der EM ein bisschen der Kritikpunkt an ihm, heute war es phänomenal.“

„Schwer zu stoppen“: Füllkrug lobt „Wusiala“

Musiala selbst meinte: „Mit ‚Flo‘ zu spielen, macht immer Spaß. Wenn wir im Rhythmus sind und Selbstbewusstsein haben, können wir den ganzen Abend rumzocken.“ Wie in Düsseldorf, vor allem in der zweiten Halbzeit.

„Als ‚Flo‘ und Jamal noch mal richtig Lust bekommen haben – das war ein Genuss zu sehen. Das ist schwer zu stoppen“, sagte Niclas Füllkrug: „Wir sind echt glücklich, die beiden in der Truppe zu haben, das ist ein Geschenk. Da werden alle deutschen Zuschauer die nächsten Jahre sehr, sehr viel Spaß dran haben.“

Stimmen zum Nations-League-Spiel gegen Ungarn (via ZDF):



Julian Nagelsmann (DFB-Bundestrainer): „Am Anfang war es ein bisschen zu schlampig, zu wenig Kontrolle im Passspiel. Dann sehr dominant, wir müssen aber höher führen in der ersten Halbzeit. Das war nicht dramatisch, weil wir in der zweiten nachgelegt haben. Da müssen wir aber ein bisschen mehr Killerinstinkt entwickeln. Aber es war schon viel Spielfreude, vieles war sehr gut. Die Chemie in der Gruppe ist außergewöhnlich und der Nährboden für das, was wir erträumen zu erreichen. Da ist keiner dabei, der ein Stinkstiefel ist – das ist sehr, sehr angenehm.“

Joshua Kimmich (DFB-Teamkapitän): „Schon die erste Halbzeit war sehr gut. Dass wir dann so aus der Pause kommen, war nicht zu erwarten. Ich hoffe, dass wir noch viele solche Spiele sehen werden wie heute.“

Jamal Musiala (DFB-Nationalspieler): „Es hat richtig viel Spaß gemacht. Es ist wichtig, dass wir die Freude von der EM weiter mitnehmen, wir haben noch 20 Spiele oder so bis zur WM und müssen jedes nutzen. Mit Flo zu spielen macht immer Spaß. Wenn wir im Rhythmus sind und Selbstbewusstsein haben, können wir den ganzen Abend rumzocken.“

Niclas Füllkrug (DFB-Nationalspieler): „So souverän zu starten, mit so einer Ernsthaftigkeit, da bin ich stolz auf die Mannschaft. Als Flo und Jamal noch mal richtig Lust bekommen haben in der zweiten Halbzeit – das war ein Genuss zu sehen. Das ist schwer zu stoppen. Wir sind echt glücklich, die beiden in der Truppe zu haben, das ist ein Geschenk. Da werden alle deutschen Zuschauer die nächsten Jahre sehr, sehr viel Spaß dran haben.“

(SID/Red.)

Beitragsbild: Imago.