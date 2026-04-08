Wenn der FC Barcelona am heutigen Abend (ab 20:00 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria – mit Sky X streamen!) in der Champions League erneut auf Atlético Madrid trifft, dann ist das auch ein Wiedersehen mit einer ganz bitteren Geschichte. Denn erst vor wenigen Wochen platzte für die Mannschaft von Hansi Flick der Traum vom ersten Titel der Saison ausgerechnet gegen die Madrilenen.

Im Halbfinal-Rückspiel der Copa del Rey stemmte sich Barca mit aller Macht gegen das Aus und gewann zwar mit 3:0, doch nach der deftigen 0:4-Niederlage im Hinspiel reichte selbst dieser Kraftakt nicht mehr. Die Katalanen schnupperten am erhofften Pokal-Wunder, am Ende aber blieb nur die Erkenntnis, wie nah Hoffnung und Frust in K.o.-Duellen beieinanderliegen.

Vor allem Marc Bernal brachte das Camp Nou mit seinem Doppelpack zum Beben. Der Teenager traf in der 29. und 72. Minute und ließ die Aufholjagd real werden. Kurz vor der Pause verwandelte zudem Kapitän Raphinha einen Foulelfmeter in der Nachspielzeit zum zwischenzeitlichen 2:0. Barcelona drückte, glaubte an die Wende und spielte mutig nach vorne. Doch Atlético tat wieder das, was diese Mannschaft in großen K.o.-Spielen so gefährlich macht: verteidigen, leiden, aushalten.

Barca will Revanche für Cup-Aus

Dabei musste Barca in der Partie schon früh den nächsten Rückschlag verkraften. Jules Koundé musste verletzt raus, später erwischte es auch Alejandro Balde. Trotzdem blieb Flicks Team dran, suchte weiter den Weg nach vorne und ließ Atlético nur selten zu Entlastungsangriffen kommen. Was fehlte, war am Ende nur noch die letzte Präzision für das ganz große Comeback.

Genau das macht dieses erneute Duell in der Königsklasse jetzt so spannend. Barcelona hat gegen Atlético noch eine Rechnung offen. Die Katalanen wissen, dass sie diese Defensive knacken können. Sie wissen aber auch, wie gnadenlos Atlético jeden Fehler bestraft und wie schwer diese Mannschaft über zwei Spiele zu brechen ist.

Wenn am heutigen Mittwoch das nächste Kapitel dieses spanischen Gigantenduells geschrieben wird, ist also reichlich Zündstoff drin. Barcelona will den Pokal-Frust abschütteln. Atlético will erneut zeigen, dass es Barca gerade in K.o.-Spielen den Stecker ziehen kann.

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