Ein ÖFB-Youngster auf Liste der weltweit größten Talente

Jedes Jahr veröffentlicht die renommierte englische Zeitung „The Guardian“ eine sogenannte „Next Generation“-Liste mit den 60 weltweit größten Fußball-Talenten im Alter von 17 Jahren – in diesem Jahr wurden demnach alle Spieler des Jahrgangs 2006 berücksichtigt.

In diesen elitären Kreis hat es auch ein Österreicher geschafft: Mittelfeldspieler Oliver Lukic von Red Bull Salzburg. Der 17-Jährige spielt aktuell noch bei Farmteam FC Liefering in der 2. Liga, dürfte allerdings bald den Sprung zu den Profis schaffen.

Lukic war von der U16 bis zur U18 bereits in 13 Länderspielen für Österreichs Juniorenteams im Einsatz. Der zentrale Mittelfeldspieler besitzt auch kroatische Wurzeln und soll bereits das Interesse des kroatischen Verbands auf sich gezogen haben. Lukic ist in Wien geboren und spielte in seiner Jugend bis 2022 für Austria Wien, ehe er nach Salzburg wechselte.

In den Vorjahren hatte es ebenfalls jeweils ein Salzburger Talent auf die Liste geschafft. 2021 war es Lukas Reischl, 2022 Zeteny Jano. Im Jahr 2020 wurde der damalige Rapidler Yusuf Demir in der prestigeträchtigen „Next Generation“-Liste geführt.

Bild: Imago