Ein Österreicher dabei: „Guardian“ veröffentlicht Liste der weltweit größten Talente

Jedes Jahr veröffentlicht die renommierte englische Zeitung „The Guardian“ eine Liste mit den 60 größten Talenten im Weltfußball. Zum sechsten Mal in Serie hat es mit Oghenetejiri Adejenughure ein Youngster von Red Bull Salzburg auf diese Liste geschafft.

Der 17-jährige Adejenughure ist Österreicher mit nigerianischen Wurzeln und spielt aktuell bei Salzburgs Farmteam FC Liefering in der 2. Liga.

Dort ist er seit der vierten Runde Stammspieler und hat in acht Spielen bislang einen Treffer erzielt. Auch in der Youth League konnte Adejenughure einen Treffer beisteuern. Für Österreichs Junioren-Nationalteams von der U15 bis zur U19 absolvierte der Mittelstürmer bislang 29 Länderspiele und kommt dabei auf 16 Tore.

Vor dem 2021 erfolgten Wechsel in die Salzburger Jugendakademie spielte Adejenughure im Nachwuchs des SK Rapid und der Vienna.

Rangnick von Adejenughure beeindruckt

Adejenughure war vor einigen Wochen bereits beim ÖFB-Perspektivlehrgang dabei und hinterließ bei Teamchef Ralf Rangnick einen positiven Eindruck. „Österreichs Trainer Ralf Rangnick veranstaltete im Sommer ein viertägiges Trainingslager für junge Spieler und war beeindruckt von dem großen Stürmer mit einer beeindruckenden Torbilanz auf Jugendniveau. Rangnick traut Adejenughure zu, sich zu einem Top-Spieler zu entwickeln, und Scouts in ganz Europa scheinen dem zuzustimmen“, schreibt das Blatt.

In seiner Beurteilung schreibt der „Guardian“ weiter: „Der Sohn nigerianischer Eltern erzielte bei der U17-Europameisterschaft im Mai vier Tore und es wird interessant sein zu sehen, wie er sich in dieser Saison in der zweiten österreichischen Liga bei Liefering schlägt, der Reservemannschaft von Salzburg, die gegründet wurde, um jungen Spielern Spielzeit zu geben. Adejenughure entwickelt sich allmählich zu einem Stammspieler in der ersten Mannschaft“.

Adejenughure soll schon bei einigen Topklubs wie Manchester United, Borussia Dortmund oder AC Milan auf dem Einkaufszettel stehen.

Bild: GEPA