Premier League

Ein Sieg fehlt! Kult-Fan von ManUnited vor Haar-Erlösung

Kult-United-Fan Frank Ilett fehlt noch ein Sieg seines Herzensklubs bis er sich nach knapp 500 Tagen wieder die Haare schneiden darf.

Der Friseur ruft!

Nach knapp 500 Tagen könnte der langersehnte Wunsch von Kult-United-Fan Frank Ilett endlich in Erfüllung gehen. Der Anhänger der Red Devils hatte im September 2024 angekündigt, erst wieder seine Haare schneiden lassen zu wollen, wenn Manchester United fünf Spiele in Folge gewinnt und erlangte mit seiner zunehmenden Haarpracht auch zunehmende Bekanntheit. Mittlerweile hat Ilett so über eine Millionen Follower auf Instagram.

Carrick führt United in die Erfolgsspur

In den fast 500 Tagen seit dem Gelübde gelangen dem PL-Klub tatsächlich keine fünf Erfolge in Serie, weshalb der Kult-Fan mittlerweile eine stolze Mähne vorweisen kann. Nun winkt der Frisur jedoch die Schere, denn mit dem jüngsten 2:0-Erfolg der Red Devils gegen Tottenham sammelte United unter dem neuen Coach Michael Carrick den vierten Sieg in Folge ein.

Laut der Sun kennen auch die United-Profis den Friseur-Verweigerer. „Sie kennen Frank sehr wohl, weil er immer wieder in ihren sozialen Medien auftaucht“, schrieb das britische Boulevardblatt: „Einige von ihnen machen Witze und sagen: Komm schon, lasst uns diesem Typen eine Frisur verpassen.“

Das erste „Frisuren-Endspiel“ findet dabei am Dienstagabend (um 21:15 live auf Sky – streame mit Sky X) in London statt, wo United auf den Tabellenachtzehnten West Ham United trifft.

Bild: Imago