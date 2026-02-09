Ein Sieg fehlt! Kult-Fan von ManUnited vor Haar-Erlösung
Kult-United-Fan Frank Ilett fehlt noch ein Sieg seines Herzensklubs bis er sich nach knapp 500 Tagen wieder die Haare schneiden darf.
Der Friseur ruft!
Nach knapp 500 Tagen könnte der langersehnte Wunsch von Kult-United-Fan Frank Ilett endlich in Erfüllung gehen. Der Anhänger der Red Devils hatte im September 2024 angekündigt, erst wieder seine Haare schneiden lassen zu wollen, wenn Manchester United fünf Spiele in Folge gewinnt und erlangte mit seiner zunehmenden Haarpracht auch zunehmende Bekanntheit. Mittlerweile hat Ilett so über eine Millionen Follower auf Instagram.