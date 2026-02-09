Ein Sieg fehlt! Kult-Fan von ManUnited vor Haar-Erlösung

In den fast 500 Tagen seit dem Gelübde gelangen dem PL-Klub tatsächlich keine fünf Erfolge in Serie, weshalb der Kult-Fan mittlerweile eine stolze Mähne vorweisen kann. Nun winkt der Frisur jedoch die Schere, denn mit dem jüngsten 2:0-Erfolg der Red Devils gegen Tottenham sammelte United unter dem neuen Coach Michael Carrick den vierten Sieg in Folge ein.

Laut der Sun kennen auch die United-Profis den Friseur-Verweigerer. „Sie kennen Frank sehr wohl, weil er immer wieder in ihren sozialen Medien auftaucht“, schrieb das britische Boulevardblatt: „Einige von ihnen machen Witze und sagen: Komm schon, lasst uns diesem Typen eine Frisur verpassen.“

Das erste „Frisuren-Endspiel“ findet dabei am Dienstagabend (um 21:15 live auf Sky – streame mit Sky X) in London statt, wo United auf den Tabellenachtzehnten West Ham United trifft.

(Red.)

Bild: Imago