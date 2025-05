Tottenham Hotspur hat die UEFA Europa League gewonnen. Im Endspiel gegen Manchester United gewannen die Spurs mit 1:0 (1:0).

Mittendrin war auch ÖFB-Teamspieler Kevin Danso, der in der 78. Minute eingewechselt wurde. Die Reaktionen zum Spiel.

Kevin Danso (Tottenham-Verteidiger): „Mir ist bei der Einwechslung so viel durch den Kopf gegangen, ich wollte einfach nur die Null halten. Das haben wir geschafft und stehen jetzt als Europa-League-Sieger da. Es ist ein unbeschreibliches Gefühl, bedeutet mir alles. Ich werde die ganze Nacht tanzen und Stimmung machen, freue mich riesig. Es ist sehr wichtig nach dieser schwierigen Saison, in der es nicht so gelaufen ist. Wir hatten viele Verletzte, haben dann alles in die Europa League reingesteckt und was Besonderes geschafft. Nach langer Zeit wieder einen Pokal zu gewinnen, ist für Tottenham was Besonderes, und ich bin ein Teil davon.“

Ange Postecoglou (Tottenham-Trainer): „Ich versuche immer noch, das alles zu verdauen. Ich weiß, was es für diesen Verein bedeutet. Leider ist es manchmal umso schwieriger, diesen Kreislauf zu durchbrechen, je länger er andauert. Ich konnte die Nervosität bei allen im Verein spüren, weil sie schon einmal in dieser Situation waren. Solange man den Affen nicht vom Hals hat, versteht man nicht, wie sich das anfühlt.“

Son: „Bin überglücklich“

Son Heung-min (Tottenham-Kaüitän): „Was soll ich sagen? Ich bin überglücklich, der glücklichste Mensch der Welt. Danke an alle Spieler, den Staff, die Fans. Wenn du so einen Bewerb gewinnst, dann brauchst du Charakter, Qualität, Leistung. Das haben wir heute auch gezeigt. Am Ende des Tages haben wir den Pokal und können feiern heute. Unser Trainer hatte das nötige Selbstvertrauen, wir haben auch immer daran geglaubt und es tatsächlich geschafft.“

Brennan Johnson (Tottenham-Torschütze): „Ich kann meine Gefühle momentan nicht beschreiben, bin so glücklich. Es ist egal, wer das Tor gemacht hat und ob es für mich gewertet wird. Es hätte auch der Zeugwart treffen können. Wir haben unseren Job erledigt und gewonnen. Tottenham ist so ein toller Club, wir mussten unbedingt eine Trophäe gewinnen, da es 17 Jahre nicht gelungen war. Auch wenn es in der Liga schlecht gelaufen ist, haben wir gewusst, dass die Europa League eine Riesenchance für uns ist. Es ist einfach unbeschreiblich. Jetzt genieße ich es einfach nur.“

Micky van de Ven (Tottenham-Verteidiger): „Das ist ein unglaubliches Gefühl. Diese Fans verdienen einen Preis. In der zweiten Halbzeit musste Manchester kommen, wir haben das sehr gut verteidigt.“

Amorim mit Zuversicht: „Werde nicht aufhören“

Ruben Amorim (United-Trainer): „Heute müssen wir mit dem Schmerz der Niederlage fertig werden. Wir waren das bessere Team, die Jungs haben alles versucht, um das Spiel zu gewinnen. Es hat Zeiten gegeben, wo wir uns keine Chancen erarbeitet haben, aber das war jetzt nicht der Fall. Ich habe Vertrauen in meine Spieler, es ist meine Aufgabe, sie besser zu machen. Ich werde nicht aufgeben. Ich bin von meinem Job überzeugt und werde nichts ändern. Wenn der Vorstand oder die Fans der Meinung sind, dass ich nicht der Richtige bin, werde ich am nächsten Tag gehen, ohne über eine Entschädigung zu sprechen. Aber ich werde nicht aufhören.“

(APA/Fabrizio Romano) / Bild: Imago