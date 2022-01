Einbrecher verwüsten offenbar Villa von Real-Star Benzema

via

Einbrecher sind laut übereinstimmenden Medienberichten in Spanien in die Villa von Real Madrids Torjäger Karim Benzema eingedrungen.

Dort haben die Täter Wertgegenstände entwendet und das Anwesen des französischen Fußball-Nationalspielers verwüstet. Von den Einbrechern fehlt bislang jede Spur.

Das Haus des 34-Jährigen im noblen Vorort La Moraleja war zur Tatzeit leer. Benzema stand am Sonntag beim 2:2 (0:1) des Tabellenführers gegen den FC Elche in der Startformationen, wurde aber in der 58. Minute wegen muskulärer Probleme ausgewechselt und durch den ehemaligen Frankfurter Luka Jovic ersetzt.

