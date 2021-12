Einbruch! Schreck für Lille-Star vor CL-Spiel in Wolfsburg

Ein Einbruch bei dem viermaligen Nationalspieler Jonathan Ikone hat die Vorbereitung des französischen Meisters OSC Lille auf das entscheidende Champions-League-Gruppenspiel am Mittwochabend (ab 21 Uhr live auf Sky Sport Austria 3 – streame das Spiel mit dem Sky X Traumpass) beim VfL Wolfsburg gestört.

Nach übereinstimmenden Medienberichten in Frankreich wurden dem 23 Jahre alten Offensivspieler am Montagabend Luxusuhren und -kleidung im Wert von geschätzten 250 000 Euro aus seinem Haus in einem Vorort von Lille gestohlen. „Wir haben viel mit ihm gesprochen, um ihn zu beruhigen und ihm ein gutes Gefühl zu geben“, sagte OSC-Trainer Jocelyn Gourvennec am Dienstagabend bei einer Pressekonferenz in Wolfsburg.

Beide Klubs wollen sich am Mittwoch in der Volkswagen Arena für das Achtelfinale der Champions League qualifizieren. Den Franzosen reicht dafür schon ein Unentschieden, der Fußball-Bundesligist muss dieses sechste und letzte Vorrunden-Spiel unbedingt gewinnen.

Wechselt Ikone im Winter?

Um Ikone hatte es in Lille bereits in den vergangenen Wochen viel Wirbel gegeben, weil der finanziell stark angeschlagene Club einen seiner besten Offensivspieler im Winter verkaufen möchte. Den Bundesligisten RB Leipzig und Borussia Dortmund wird ebenfalls ein Interesse an dem schnellen Flügelstürmer nachgesagt. Favorit auf seine Verpflichtung ist aber mittlerweile der AC Florenz.

(dpa) / Bild: Imago