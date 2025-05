Eine Legende verabschiedet sich! Jantscher beendet Profi-Karriere

Torschützenkönig, Spieler der Saison, dreifacher österreichischer Meister, fünffacher ÖFB-Cupsieger und Sieger des Hongkong Senior Challenge Shields – all das erreichte Jakob Jantscher in seiner fußballerischen Karriere. Nun zieht der 36-Jähriger einen Schlussstrich!

Einer der prägendsten steirischen Fußballer beendet seine Karriere! Nach über 600 Pflichtspielen in Österreich, Russland, Schweiz, Türkei und Hongkong hängt der Stürmer seine Schuhe an den Nagel.

Jantscher begann 1995 seine Karriere bei SC Unterpremstätten, wechselte in der Jugend zunächst zu Union Luv Graz, ehe 2003 der Wechsel in die Akademie des SK Sturm Graz folgte.

Der Grazer durchlief ab der U15 alle Akademiejahre bei Sturm, am 20. Oktober 2007 gab Jantscher sein Pflichtspiel-Debüt für den SK Sturm und absolvierte seine ersten sieben Minuten in der Österreichischen Bundesliga. Mit den Grazern erlebte der Offensivspieler eine gute erste Zeit, durfte sein erstes Bundesliga-Tor im Dress der „Schwoazen“ bejubeln, spielte im UI-Cup und der Europa League mit den Blackys und wurde 2010 Cupsieger.

Karriere von Jantscher erfolgreich – aber auch turbulent

Daraufhin folgte im Sommer 2010 der Wechsel zu Red Bull Salzburg, wo der Steirer 2012 und 2014 seine ersten beiden Meistertitel feiern durfte. In 96 Pflichtspielen erzielte er 26 Tore und legte 18 weitere vor. Die Zeit nach den „Bullen“ war aber durchaus turbulent: Im Herbst 2012 zog es Jantscher leihweise für eine Saison zu Dynamo Moskau. Im Jahr drauf wechselte Jantscher dann in die Niederlande zu NEC Nijmegen. 2014 folgte mit dem Transfer zum FC Luzern die nächste Karrierestation im Ausland, 2016 dann der Wechsel in die Türkei zu Rizespor. Wohl auch ein Wendepunkt in der Karriere von Jakob Jantscher, der nach dem „Abenteuer“ Türkei den Weg in die Heimat suchte – und fand.

Im Jänner verpflichtete Sturm den Stürmer, der mit den Grazern drei weitere Cupsiege (17/18, 22/23, 23/24), sowie die Meisterschaft in der Saison 2023/24 feiern konnte und bei den Fans des SK Sturm zur absoluten Legende wurde.

Nach dem Double verabschiedete sich Jantscher erneut ins Ausland und wechselte nach Hongkong zu Kitchee. Vergangenen Sommer kehrte der 36-Jährige aber wieder nach Österreich retour und ließ beim ASK Voitsberg seine Karriere in der Steiermark ausklingen – dort wo für den Stürmer alles begann.

Bild: GEPA