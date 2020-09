Eine pralle Fußball-Saison auf Sky mit 1096 Live-Spielen: erstes Highlight ist der Start der Tipico Bundesliga am Freitag

Wien, 9. September 2020 – Sky setzt diese Woche den ersten Meilenstein einer heißen Fußball-Saison 2020/21 mit ingesamt 1096 Live-Spielen. Schon ab Freitag geht es in der Tipico Bundesliga wieder zur Sache! Fans der österreichischen Top-Liga sind bei Sky bei allen 195 Partien live dabei. Ob beim Abstiegskampf, bei den Duellen um das internationale Geschäft oder dem Rennen um die Meisterschaft, nur mit Sky ist man stets mitten drin im Geschehen.

Fußball-Fans kommen in der nun startenden Saison auf Sky voll auf ihre Kosten: rund 100.000 Minuten Spitzenfußball aus den wichtigsten Ligen für heimische Fußballanhänger stehen an. Zusätzlich zu den 195 Spielen der Tipico Bundesliga, alle live & exklusiv, 34 Top-Spiele der UEFA Champions League, 232 Begegnungen aus der Premier League live & exklusiv und damit mehr als auf der Insel zu sehen sind, 572 Partien der 1. und 2. Deutschen Bundesliga mit zahlreichen österreichischen Legionären sowie 63 K.o.-Duelle des DFB-Pokals.

Der Super-Freitag eröffnet die neue Saison

Das offizielle Eröffnungsspiel findet in Linz statt und steht ganz im Zeichen des Neustarts: Der LASK empfängt mit Neo-Coach Dominik Thalhammer die Wiener Austria, bei der Peter Stöger ab dieser Saison wieder das Zepter als Chef-Trainer schwingt. Sky zeigt das offizielle Eröffnungsspiel ab 20.20 Uhr live & frei empfangbar auf Sky Sport Austria 1 und zusätzlich im Live-Stream auf skysportaustria.at.

Rund um das Top-Spiel der Woche wird sich Sky in der Saison 2020/21 immer wieder neue spannende Features einfallen lassen, um den Fans ungewohnte Perspektiven und einzigartige Einblicke zu gewähren. So dürfen sich die Seher beim Duell LASK vs. FK Austria auf spektakuläre Drohnen-Aufnahmen freuen. Zwei zusätzliche Super-Slowmotion-Kameras lassen den Fan hautnah am Spiel teilhaben und transportieren die Emotionen der Spieler und Trainer: Freude, Verzweiflung, Schweiß – nichts bleibt verborgen.

Den Anfang macht am Freitag ab 17:00 Uhr Vizemeister SK Rapid, der in seinem Auftaktmatch gegen die Admira die neue Saison einläutet. Die Begegnung läuft live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1.

Am Samstag Altach gegen Hartberg

Der Bundesliga-Samstag spielt sich im Ländle ab. Der SCR Altach begrüßt zum ersten Spieltag den TSV Hartberg. Die Steirer krönten die starke, letzte Saison mit dem ersten Europacup-Einzug ihrer Vereinsgeschichte. Ob das Team von Markus Schopp weiter auf der Erfolgswelle reitet oder die Altacher Grund zu Jubeln haben, ist ab 16.30 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1 zu sehen.

Der Dreierpack am Sonntag

Los geht es ab 13:30 Uhr mit dem Duell St. Pölten gegen den SK Sturm – live & exklusiv auf Sky Sport 12. Parallel feiert Aufsteiger SV Ried gegen die WSG Tirol sein Bundesliga-Comeback – live & exklusiv auf Sky Sport 13. Freunde der Original Sky Konferenz können beide Spiele auch auf Sky Sport Austria 1 verfolgen.

Am Sonntag-Abend greift der Meister ins Geschehen ein. Die Salzburger gastieren beim WAC. Welches der beiden Teams besser aus den Startlöchern kommt, ist ab 16:30 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1 zu sehen.

Experten-Dreamteam mit Krankl, Herzog & Co

Sky startet gleich zum Auftakt mit einem Experten-Dreamteam! Hans Krankl, Andreas Herzog, Walter Kogler, Marc Janko sowie Alfred Tatar sind am ersten Spieltag im Einsatz. Manuel Ortlechner und Toni Pfeffer komplettieren das hochkarätige Sky Experten Line-Up. Zusätzlich ist Sky in der Sommerpause auf dem Transfermarkt ein Coup gelungen. Der ehemalige Bundesliga-Profi Marko Stankovic wechselt die Seiten und verstärkt ab sofort als Reporter das Team von Sky Sport Austria.

Die 1. Runde der Tipico Bundesliga live & exklusiv bei Sky:

Freitag, 11. September 2020

17:00 Uhr:

SK Rapid Wien – FC Flyeralarm Admira, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1

20:20 Uhr:

LASK – FK Austria Wien, live & frei empfangbar auf Sky Sport Austria 1 sowie im Livestream auf skysportaustria.at

Moderation: Thomas Trukesitz

Sky Experten: Hans Krankl & Andreas Herzog

Samstag, 12. September 2020

16:30 Uhr:

CASHPOINT SCR Altach – TSV Prolactal Hartberg, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Jörg Künne

Sky Experte: Walter Kogler

Sonntag, 13. September 2020

13:30 Uhr:

spusu SKN St. Pölten – SK Puntigamer Sturm Graz, live & exklusiv auf Sky Sport 12

SV Guntamatic Ried – WSG Swarovski Tirol, live & exklusiv auf Sky Sport 13

Die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1

16:30 Uhr:

RZ Pellets WAC – FC Red Bull Salzburg, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Constanze Weiss

Sky Experten: Marc Janko & Alfred Tatar

Artikelbild: GEPA