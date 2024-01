„Eines der größten Spiele“: Ex-Deutschland-Legionär Weber brennt auf DHB-Duell

Der langjährige Bundesliga-Profi Robert Weber lässt für Österreichs EM-Duell mit Deutschlands Handballern extra die Liebsten einfliegen. „Das war das Erste, was ich zu meiner Familie gesagt habe: Holt Tickets, fliegt nach Köln“, berichtete der Rechtsaußen nach dem ÖHB-Traumstart des Außenseiters in die Hauptrunde.

Das „Bruderduell“ gegen die Auswahl des Deutschen Handballbundes (DHB) am Samstag (20.30 Uhr) in Köln sei in seiner Karriere „eines der größten Spiele, die man überhaupt bestreiten kann“, sagte Weber. „Österreich-Deutschland, Lanxess Arena, 20.000 Leute bei deren Heimturnier. Da habe ich gesagt, mein Sohn muss das sehen, der ist 10 oder 11, großer Handball-Fan, also muss der hier sein.“

Österreich setzt sein Märchen am Donnerstag durch ein 30:29 gegen Ungarn fort und darf vor der Partie gegen Deutschland mit 3:1 Punkten ernsthaft vom Halbfinale träumen. „Das ist einfach nur sensationell, was alle, jeder Einzelne hier auf die Platte bringt“, sagte der 38-jährige Weber. Die Lockerheit des rot-weiß-roten Underdogs sei das Erfolgsrezept: „Wir erstarren nicht vor Ehrfurcht, sondern gehen mit breiter Brust aufs Feld und schauen einfach, was passiert.“

Torschützenkönig 2015: Weber mit guten Erinnerung an Deutschland-Zeit

Weber ist mit 2510 Toren in 450 Spielen Fünfter der ewigen Bundesliga-Torschützenliste Deutschlands und spielte bis 2019 zehn Jahre beim SC Magdeburg. In der Saison 2014/15 wurde er mit 271 Treffern Torschützenkönig, nachdem er zwei Jahre in Folge Zweiter geworden war.

(SID/Red.)

Beitragsbild: GEPA.