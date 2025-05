„Einfach nicht die Ergebnisse erreicht“: Djokovic erklärt Murray-Aus

Nach dem Ende der Zusammenarbeit mit Andy Murray will sich Novak Djokovic auf der Suche nach einem neuen Coach Zeit lassen. „Im Moment brauche ich keinen Trainer. Ich muss nichts überstürzen. Ich fühle mich mit den Menschen um mich herum wohl“, sagte der serbische Tennis-Topstar. Dieser wird derzeit von Dusan Vemic (bereits von 2011 bis 2013 und 2016 Mitglied von Djokovics Team, Anm. d. Red.) betreut.

Nach den French Open in Paris, die am Sonntag beginnen, „werden wir sehen, was passiert“, sagte der Grand-Slam-Rekordsieger vor seinem Start beim ATP-Turnier in Genf. Djokovic, der am Donnerstag 38 wird und derzeit in einem Formtief steckt, hatte die Zusammenarbeit mit seinem einstigen Rivalen Murray nach nur sechs Monaten beendet.

„Wir hatten das Gefühl, dass wir aus dieser Zusammenarbeit auf dem Platz nicht mehr herausholen konnten“, sagte Djokovic am Dienstag, „das ist auch schon alles.“ Sein Respekt für Murray sei sogar noch gestiegen, doch „wir haben einfach nicht die Ergebnisse erreicht, die wir uns beide erhofft hatten.“

Rückschläge für Djokovic

Djokovic, der weiterhin seinen 100. ATP-Titel und seinen 25. Major-Erfolg jagt, hatte in diesem Jahr immer wieder für ihn ungewöhnliche Auftaktniederlagen kassiert. Auf Sand wartet er noch auf seinen ersten Saisonsieg, am Mittwoch trifft er auf Marton Fucsovics aus Ungarn.

Seine Motivation ist trotz der vielen Niederlagen ungebrochen. Er müsse akzeptieren, „dass mein Niveau vielleicht nicht mehr so konstant ist wie früher“, sagte Djokovic, aber: „Ich habe immer noch den Wunsch, die größten Höhen zu erreichen und Grand Slams zu gewinnen, einer der besten Spieler der Welt zu sein. Aus diesem Grund bin ich hier in Genf. Ich versuche, meine Form für Roland Garros aufzubauen.“

