„Einfach schlecht“: Behounek kritisiert Salzburg-Auftritte

Der ehemalige WSG-Profi Raffael Behounek hat die bisherigen Auftritte der Salzburger in der Champions League scharf kritisiert.

„Die bisherigen Champions-League-Auftritte von Salzburg waren gelinde gesagt einfach schlecht und das ist wahrscheinlich noch freundlich ausgedrückt“, sagte Behounek in der neuen Folge von DAB | Der Audiobeweis.



Der aktuell bei Wilhelm II in den Niederlanden spielende Verteidiger sieht das System Red Bull Salzburg bröckeln. „Es passt auf vielen Ebenen wenig zusammen derzeit. Offensichtlich ist da einiges im Magen. Auch wenn man sich Liefering ansieht, sind sie kontinuierlich schlechter geworden. Man kann dann sagen, dass es eigentlich eh ein Wunder ist, dass das System auf diese Art und Weise so lange funktioniert hat. Jetzt hat es erstmals Risse“, sagte Behounek.

Der Innenverteidiger sieht die Salzburg-Spieler dabei weniger als Problem an, sondern vielmehr die Gesamtsituation, in der sich der Klub aktuell befindet: „Bei Salzburg funktioniert es aus diversen Gründen derzeit eher weniger gut. Ich bin mir ziemlich sicher, dass der Verein im Winter reagieren wird, weil sie schon viele Verletzte haben. Als Spieler ist man in dieser Situation absoluter Passagier. Natürlich liegen die Probleme im Endeffekt in der Mannschaft, aber ich glaube, dass es ganz andere Brandherde gibt, die sie nicht in der Lage sind zu löschen.“

Behounek sieht wenig Chancen für Salzburg in Rotterdam

Am Mittwoch bekommen es die Salzburger in der Champions League mit dem amtierenden niederländischen Cupsieger Feyenoord Rotterdam zu tun. Gegen das Team von ÖFB-Teamspieler Gernot Trauner traut Behounek den kriselnden Mozartstädtern kaum etwas zu.

„Ich sehe jetzt tendenziell nicht die allergrößten Chancen. Wenn du den GAK daheim nicht besiegst und kein Tor schießt, weiß ich jetzt nicht, wie man auswärts in Rotterdam bestehen sollte. Feyenoord ist in den letzten Wochen in Fahrt gekommen. Ich glaube nicht, dass Feyenoord sich zuhause Punkte von Salzburg wegnehmen lassen wird“, zeigte sich Behounek skeptisch.

Salzburg erwartet stimmungsvolles Auswärtsspiel

Im Feyenoord-Stadion, dem De Kuip, erwartet die Salzburger vor über 50.000 Zuschauern ein heißer Tanz. „Das Stadion in Rotterdam ist schon sehr einzigartig. Wenn die Mannschaft ins Rollen kommt, die Fans schreien und Stimmung machen, dann kann es schon sehr unangenehm für den Gegner sein. Ich bin ein bisschen neidisch auf Gernot Trauner, dass er dieses Stadion sein Heimstadion nennen kann. Stimmungstechnisch gibt es ordentlich etwas her“, erklärte Behounek.



Im bislang einzigen CL-Heimspiel in dieser Saison gegen Bayer Leverkusen setzte es für Feyenoord eine 0:4-Niederlage. Die Trauner-Elf meldete sich aber mit zwei Auswärtserfolgen bei Girona und Benfica Lissabon zurück und hält nach drei Spielen bei sechs Punkten.

Salzburg hingegen wartet nach drei Niederlagen aus drei Spielen noch immer auf den ersten Punkt und auch das erste Tor in der laufenden Ligaphase der Königsklasse.

Bild: Imago