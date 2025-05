Einige offene Entscheidungen in der Deutschen Bundesliga

Bayern München ist deutscher Fußball-Meister, Bayer Leverkusen zieht als Zweiter in die Königsklasse ein und der VfL Bochum sowie Holstein Kiel steigen in die Zweitklassigkeit ab. Diese Entscheidungen sind bereits vor der 34. und letzten Runde der deutschen Fußball-Bundesliga am Samstag (alle Spiele 15.30 Uhr – alle Spiele mit Sky X auf Sky Sport Bundesliga live streamen) gefallen. Andere sind noch offen. So gibt es etwa drei Kandidaten für zwei noch freie Plätze für die Champions League. Gesucht wird auch noch der Relegationsteilnehmer.

Ein solches Duell mit einem Zweitligisten droht noch der aktuell auf Platz 15 liegenden TSG Hoffenheim mit Trainer Christian Ilzer. Dieser Fall tritt allerdings nur ein, wenn die drei Punkte zurückliegenden Heidenheimer in Bremen siegen und Hoffenheim gegen Bayern die um sechs Tore bessere Tordifferenz einbüßt. Das erste Saisonduell im Jänner gewann Bayern 5:0.

Kompany-Appell nach Ibiza-Trip

Aufseiten der Münchner hatte zuletzt die Ibiza-Reise eines Mannschaftsteils um Manuel Neuer, Harry Kane und Konrad Laimer Kritik hervorgerufen. Trainer Vincent Kompany verurteilte den Freizeit-Trip, der Dienstagvormittag endete, nicht, erhofft sich aber eine positive sportliche Reaktion. „Wir sind Meister geworden mit viel harter Arbeit. Und wir dürfen es jetzt keinem Gegner schenken, dass sie gegen uns einen guten Nachmittag haben.“ Die offizielle Meisterfeier auf dem Rathaus-Balkon am Münchner Marienplatz steigt am Sonntag.

Spannend ist das Rennen um die zwei offenen Champions-League-Startplätze hinter Bayern und Bayer. Eintracht Frankfurt (57 Punkte, +20 Tore) und der SC Freiburg (55 Punkte, -2 Tore) haben die beste Ausgangslage, spielen am Samstag aber gegeneinander. Borussia Dortmund (54 Punkte, +17 Tore) lauert dahinter und hat das Ticket im Heimspiel gegen Absteiger Kiel ebenfalls in eigener Hand.

Der Fünfte wird – so wie der Cupsieger (Bielefeld oder Stuttgart) – Europa League spielen. Auch Mainz und Leipzig haben darauf noch kleine Chancen. Leverkusen könnte im letzten Spiel unter Trainer Xabi Alonso in Mainz noch einen Liga-Rekord aufstellen. Dann nämlich, wenn der Vorjahres-Champion auch im 34. Auswärtsspiel in Serie ungeschlagen bleibt.

