Einigung steht bevor: Eriksen vor Unterschrift bei Topklub

Christian Eriksen steht angeblich vor einer Vertragsunterschrift bei Manchester United. Das berichten unsere Kollegen von Sky Sports UK.

Demnach hat sich der 30-Jährige mit den Red Devils über einen Dreijahresvertrag geeinigt. Erisksen spielte zuletzt sechs Monate lang beim FC Brentford, sein Vertrag lief Ende Juni aus.

Nach seiner Herzattacke im vergangenen Sommer musste der Däne mehrere Monate lang pausieren und musste Inter Mailand verlassen. Bei den „Bees“ feierte er im Februar sein Comeback. Nun steht der Kreativspieler vor einer Rückkehr zu einem absoluten Topklub.

🚨 Manchester United kick off their transfer window with a deal agreed in principle to sign Christian Eriksen 📝pic.twitter.com/HdMNEB4vzl

— Sky Sports (@SkySports) July 4, 2022