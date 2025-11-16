Einmal „Weltklasse“: So bewerten die Sky-User das ÖFB-Nationalteam

Mit dem 2:0-Auswärtssieg auf Zypern hat das ÖFB-Team den nächsten Schritt Richtung WM 2026 gesetzt – im „Endspiel“ gegen Bosnien reicht nun bereits ein Punkt zum Fixticket.

Nach der Partie konnten die Sky-User die Leistungen der einzelnen ÖFB-Spieler sowie von Teamchef Ralf Rangnick bewerten (von 6=Weltklasse bis 1= Sehr Schwach).

Topnoten gab es unter anderem für Doppeltorschütze Marko Arnautovic, der das Spiel fast im Alleingang entschied, für Konrad Laimer, der auf einer ungewohnten Position erneut überzeugte, sowie für Teamchef Rangnick.

Die ÖFB-Noten im Überblick:

