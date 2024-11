Einsatz gegen Frankfurt? Stuttgart gibt Undav-Diagnose bekannt

Die schlimmsten Befürchtungen haben sich nicht bestätigt: Deniz Undav hat sich beim Champions-League-Spiel des VfB Stuttgart gegen Atalanta Bergamo (0:2) am Mittwochabend eine Zerrung an der linken Oberschenkelrückseite zugezogen.

Wie der deutsche Bundesligist am Donnerstag mitteilte, ist ein Einsatz von Undav am Sonntag (17.30 Uhr) gegen Eintracht Frankfurt damit zwar „fraglich, aber nicht ausgeschlossen“.

Auch DFB-Teamchef Julian Nagelsmann scheint zumindest vorerst nicht umplanen zu müssen. Nagelsmann hatte den Angreifer am Donnerstag für die anstehenden Partien in der UEFA Nations League am 16. November gegen Bosnien und Herzegowina (20.45 Uhr) und drei Tage später gegen Ungarn (20.45 Uhr) nominiert. Undav war im Duell mit Bergamo in der 55. Minute ausgewechselt worden. Für ihn kam Ermedin Demirovic in die Partie.

VIDEO-Highlights: Undav-Verletzung bei VfB-Pleite gegen Atalanta

(SID/skysport.de) / Bild: Imago