Einspruch abgelehnt: Rüdiger-Sperre bleibt bestehen

Real Madrid ist mit seinem Einspruch gegen die Sperre für Antonio Rüdiger wegen dessen Ausraster im spanischen Pokalfinale wohl gescheitert.

Das Berufungskomitee des spanischen Verbandes RFEF wies den Antrag des Rekordmeisters zurück, der Innenverteidiger muss – wie zuvor im Urteil entschieden – sechsmal zuschauen. Das berichtet die spanische Sport-Tageszeitung AS.

Rüdiger (32) hatte bei der Niederlage gegen den FC Barcelona (2:3 n.V.) von der Ersatzbank aus eine Rolle Tape-Verband in Richtung des Schiedsrichters geworfen, dafür die Rote Karte gesehen und den Unparteiischen daraufhin deutlich hörbar auf Deutsch beleidigt. Mehrere Mitspieler und Team-Offizielle mussten ihn zurückhalten. Rüdiger zog in Erwartung der Sperre eine ohnehin fällige Operation seines linken Knies vor, die Strafe hat dadurch erst in der kommenden Saison Auswirkungen für ihn.

(SID) Foto: Imago