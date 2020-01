Black Wings feiern Shutout-Sieg gegen KAC

Die Black Wings Linz sicherten sich dank eines 3:0-Sieges gegen Meister EC-KAC sechs Bonuspunkte für die Qualifikationsrunde!

Im Kampf um die letzten drei Plätze in der K.o.-Runde geht der VSV mit acht Bonuspunkten in die Qualifikationsrunde. Die weiteren Teilnehmer sind die Black Wings Linz (6 Bonuspunkte), Znojmo (4), Fehervar (2), HC Innsbruck (1) und Dornbirn (0).

In der Pick Round spielen RB Salzburg (4 Bonuspunkte), Vienna Capitals (2), Titelverteidiger KAC (1) sowie Graz und Südtirol (je 0) um die Chance, sich den Gegner in der ersten K.o.-Runde aussuchen zu dürfen. Die zweigeteilte Zwischenrunde startet am Freitag und endet nach zehn Runden am 29. Februar.

Artikelbild: GEPA