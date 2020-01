Black Wings gelingt Revanche gegen Capitals

via

via Sky Sport Austria

Sechs Tage nach der 0:8-Blamage in Wien ist den Black Wings Linz die Revanche gegen die Vienna Capitals geglückt. Die Linzer gewannen am Freitag das Heimspiel in der Erste Bank Eishockey Liga (EBEL) mit 3:2.

Die Linzer stoppten den Höhenflug der Vienna Capitals, die zuletzt in vier Spielen vier Siege mit 27:3 Toren herausgeschossen hatten. Im ersten Drittel waren die Wiener nicht bereit für den energischen Auftritt der Heimischen. Die Caps nahmen im ersten Drittel gleich vier Strafen, zwei Powerplays verwerten die Linzer durch Rick Schofield (13.) und Hunter Fejes (16.) zu einer 2:0-Führung. Mit zwei Mann mehr auf dem Eis gelang Riley Holzapfel aber noch vor der ersten Pause der Anschlusstreffer.

Zu Beginn des Mitteldrittels schlugen die Black Wings unmittelbar nach Ablauf einer eigenen Strafe zurück. Fejes stellte den verdienten Zwei-Tore-Vorsprung wieder her (22.). Im Schlussdrittel war Linz-Torhüter der Fels in der Brandung, mehr als das 2:3 durch Mario Fischer (58.) ließ der Teamtorhüter nicht zu. Der Sieg brachte den Oberösterreichern den Sprung auf Rang vier.

(APA)

