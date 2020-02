Black Wings Linz verpflichten Ex-NHL-Verteidiger

Die in der Qualifikationsrunde der Erste Bank Eishockey-Liga (EBEL) führenden Black Wings Linz haben am Sonntag einen Neuzugang vermeldet. Der 34-jährige US-Amerikaner Steve Oleksy, der u.a. 80 NHL-Partien in den Beinen hat, soll die Verteidigung der Oberösterreicher stärken. Schon am Dienstag könnte er gegen Znojmo sein Debüt feiern.

Oleksy war als Free Agent sowohl für die Washington Capitals und später für die Pittsburgh Penguins im Einsatz. Zuletzt war der 1,84-m-Mann in der ECHL bei Toledo Walleye im Einsatz. “Wir erhoffen uns von der langjährigen Erfahrung und den Spielstil Steve Oleksys eine höhere Stabilität. Steve soll auch als Vorbild für unsere jungen Verteidiger dienen, damit diese einen weiteren Schritt nach vorne machen können”, erklärte Manager Christian Perthaler zur Verpflichtung.

(APA)

Artikelbild: Getty