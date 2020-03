Boston beendet NHL-Siegesserie von Philadelphia

Die Boston Bruins haben am Dienstag in der nordamerikanischen Eishockey-Liga NHL die neun Spiele währende Siegesserie der Philadelphia Flyers beendet. Die Flyers bezogen mit dem Villacher Stürmer Michael Raffl eine 0:2-Heimniederlage. Matt Grzelcyk (39./PP) und Patrice Bergeron (45.) erzielten die Tore der Bruins, die mit dem Sieg als erstes Team 100 Punkte erreicht haben.

NHL-Ergebnisse von Dienstag: Philadelphia Flyers (mit Raffl) – Boston Bruins 0:2, Montreal Canadiens – Nashville Predators 2:4, Toronto Maple Leafs – Tampa Bay Lightning 2:1, New Jersey Devils – Pittsburgh Penguins 2:5, Detroit Red Wings – Carolina Hurricanes 2:5, Dallas Stars – New York Rangers 2:4, Vancouver Canucks – New York Islanders 5:4 n.P., Anaheim Ducks – Ottawa Senators 5:2.

Artikelbild: Getty