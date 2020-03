via

Der HCB Südtirol, das Topteam nach der regulären Saison, besiegte Znojmo mit 3:1.

Die Südtiroler landeten vor 3.000 Zuschauern gegen Znojmo den achten Sieg in Folge. Die nächsten Play-off-Partien in Bozen dürften allerdings ohne Zuschauer über die Bühne gehen müssen. Nach einem Regierungsbeschluss vom Mittwoch müssen Sportveranstaltungen in Italien wegen der Ausbreitung des Coronavirus vorerst bis 3. April ohne Publikum stattfinden.

