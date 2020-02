Dornbirn revanchiert sich für Debakel

via

Die Dornbirn Bulldogs haben sich für das Debakel am Sonntag, als sie bei Hydro Fehérvár AV19 mit 1:9 unterlagen, prompt revanchiert und das Rückspiel mit 3:2 gewonnen.

Die Vorarlberger bleiben nach ihrem dritten Sieg in der Zwischenrunde, dem ersten nach regulärer Spielzeit, im Rennen um die Playoffs 2020 in der Erste Bank Eishockey Liga. Zweimal legten die Bulldogs in den ersten acht Minuten – zunächst durch Kevin Macierzynski (5.) und dann durch Mathias Bau Hansen (9.) – vor, musste aber stets den Ausgleich hinnehmen. Den Game-Winner netzte dann erneut Macierzynski, der zum 3:2 traf.

Di, 17.02.2020, 19.15 Uhr: Dornbirn Bulldogs – Hydro Fehérvár AV19 3:2 (2:1, 1:1, 0:0)

Referees: NIKOLIC K., STOLC, Sparer, Tschrepitsch. | Zuschauer: 2.038

Goals DEC: Macierzynski (5., 36.), Bau Hansen (9.)

Goals AVS: Yogan (7./PP1), Kaljomaa (24.)

