Derbyzeit in der EBEL: VSV – KAC am Montag live bei Sky

Wien, 27. Dezember 2019 – Am Montagabend können sich Sky Seher auf das ewig junge Duell im österreichischen Eishockey freuen: In der Stadthalle Villach empfängt der VSV beim 328. Kärntner Derby den Erzrivalen KAC.

Der Grunddurchgang der Erste Bank Eishockey Liga biegt auf die Zielgerade ein und noch immer ist der Kampf um die Playoffs in vollem Gange: Die Villacher Adler haben mit einem Sieg bei den Graz 99ers weiter Boden auf die Top fünf gutmachen können. In einem spannenden Overtime-Krimi setzte sich der VSV mit 3:2 durch. Nun kommt es zum dritten Kärntner-Derby in dieser Saison, beide Teams konnten bisher einmal jubeln. Die Klagenfurter haben beim 1:2 gegen Fehervar die vierte Niederlage in Folge kassiert und werden vor dem prestigeträchtigen Duell morgen noch gegen die 99ers antreten müssen.

In welcher Farbe der Pyramidenkogel diesmal erstrahlt, ist am Montag ab 19:00 Uhr auf Sky Sport Austria 1 HD zu sehen. Aus dem Studio begrüßen Jörg Künne und Sky Experte Gary Venner. Neben Kommentator Guido Friedrich nimmt Sky Experte Gregor Baumgartner Platz.

Mit dem Streamingdienst Sky X den besten Live-Sport erleben – smart & flexibel wie noch nie!

Sky X ist ein neues, Internet-basiertes Entertainment-Angebot von Sky Österreich. Dabei genießen unsere Kunden nicht nur die fantastischen Inhalte aus dem Sport- und Fiction- Bereich oder Flexibilität wie die monatliche Kündbarkeit, Sky X bietet noch vieles mehr! Denn Sky X bedeutet 24/7 live & On Demand smart Streaming, mit allen Lieblings-Channels, dem besten Live-Sport, Serien, Movies, alles von Sky & das Beste aus dem Free-TV in einem Angebot. #streamen #bingen #zappen

Ausführliche Infos sind unter skyx.at verfügbar.

Das Live-Match der Erste Bank Eishockey Liga bei Sky:

Montag, 30. Dezember 2019

19:00 Uhr

EC Panaceo VSV – EC KAC, Sky Sport Austria 1 HD

Moderation: Jörg Künne

Sky Experte: Gary Venner

Kommentator: Guido Friedrich

Co-Kommentator: Gregor Baumgartner

Elf Mannschaften treten in der Saison 2019/20 an. Die erste Phase des Grunddurchgangs wird von 13. September 2019 bis 26. Januar 2020 in insgesamt 44 Runden ausgetragen. Die Top Fünf qualifizieren sich vorzeitig für das Playoff.

