Die EBEL auf Sky: Capitals vs. Fehervar am Neujahrstag und Linz vs. Capitals am Freitag live und exklusiv

Wien, 31. Dezember 2019 – Die Erste Bank Eishockey Liga startet mit Schwung ins Jahr 2020: am Mittwoch zeigt Sky das Duell Vienna Capitals gegen Fehervar ehe es am Freitag in Linz bei der Begegnung Black Wings gegen die Caps zur Sache geht.

Die Vienna Capitals wollen am Neujahrstag die Tabellenspitze angreifen und ihre starke Form ins Jahr 2020 mitnehmen. In den letzten drei Begegnungen erzielte das Team von Dave Cameron mindestens fünf Treffer pro Begegnung, während Goalie Ryan Zapolski nur einmal bezwungen werden konnte. Kein leichtes Unterfangen für den ungarischen Kontrahenten Fehervar, der sich mitten im Kampf um einen direkten Playoff-Platz befindet. Ob sich Fehervar für die 1:6 Heimniederlage am zweiten Weihnachtsfeiertag revanchieren kann, ist am Mittwoch ab 17:15 Uhr exklusiv auf Sky Sport Austria 1 HD zu sehen.

Am Freitag dürfen sich Sky Seher auf einen Klassiker freuen: Die Vienna Capitals gastieren in Linz bei den Black Wings. Für die Oberösterreicher gilt es sich einen Platz unter den Top-5 zu sichern. Dafür müssen sich die Linzer allerdings anders präsentieren als bei der 0:8-Niederlage am Samstag bei den Caps. Sky zeigt das Match ab 19:00 Uhr exklusiv auf Sky Sport Austria 1 HD.

Die Live-Matches der Erste Bank Eishockey Liga bei Sky:

Mittwoch, 1. Jänner 2020

17:15 Uhr

spusu Vienna Capitals – Hydro Fehervar AV19, Sky Sport Austria 1 HD

Moderation: Constanze Weiss

Sky Experte: Bernd Brückler

Kommentator: Philipp Paternina

Freitag, 3. Jänner 2020

19:00 Uhr

EHC LIWEST Black Wings Linz – spusu Vienna Capitals, Sky Sport Austria 1 HD

Moderation: Constanze Weiss

Sky Experte: Bernd Brückler

Kommentator: Guido Friedrich

Die Video-Highlights der Partien gibt es zeitnah auf www.skysportaustria.at sowie am Folgetag auf www.youtube.com/skysportaustria/

Elf Mannschaften treten in der Saison 2019/20 an. Die erste Phase des Grunddurchgangs wird von 13. September 2019 bis 26. Jänner 2020 in insgesamt 44 Runden ausgetragen. Die Top Fünf qualifizieren sich vorzeitig für das Playoff.

Artikelbild: GEPA