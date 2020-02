Die EBEL auf Sky: VSV gegen die Black Wings & Graz 99ers vs. KAC live und exklusiv

VSV vs. Linz am Dienstag ab 19:00 Uhr exklusiv auf Sky Sport Austria 3 HD

Graz vs. KAC am Freitag ab 19:00 Uhr exklusiv auf Sky Sport Austria 1 HD

Florian Iberer und Gary Venner sind am Dienstag bzw. am Freitag als Sky Experten im Einsatz

Auch diese Woche überträgt Sky gleich zwei Topspiele der Zwischenrunde live und exklusiv.

Nachdem der VSV das Gipfeltreffen gegen die Black Wings auswärts mit 4:1 gewinnen konnte, haben sich die Türen zu den Playoffs weit geöffnet. Die Villacher blieben damit auch im dritten Spiel unter Neo-Head-Coach Rob Daum ungeschlagen. Durch die Niederlage bleiben die Linzer auf Platz zwei in der Qualirunde und liegen nun drei Punkte hinter den “Adlern” zurück. Doch bereits morgen steigt das Retourmatch in Kärnten. Sky überträgt die Partie ab 19:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 3 HD.

Am Freitag geht es auf Sky in der Pick Round weiter: Die 99ers empfangen den amtierenden Meister KAC. Im letzten Duell setzten sich die Steirer in Klagenfurt mit 4:3 nach Verlängerung durch und gingen damit nach zuletzt zwei Niederlagen in der Fremde wieder als Sieger vom Eis. Ob den Kärntnern am Freitag die Revanche gelingt, ist live und exklusiv ab 19:00 Uhr auf Sky Sport Austria 1 HD zu sehen.

Die Live-Spiele der Erste Bank Eishockey Liga bei Sky:



Dienstag, 18. Februar 2020

19:00 Uhr

EC Panaceo VSV – Liwest Black Wings Linz, Sky Sport Austria 3 HD

.

Moderation: Constanze Weiss

Sky Experte: Florian Iberer

Kommentator: Guido Friedrich

Freitag, 21. Februar 2020

19:00 Uhr

Moser Medical Graz 99ers – EC KAC, Sky Sport Austria 1 HD

Moderation: Jörg Künne

Sky Experte: Gary Venner

Kommentator: Philipp Paternina



