Die EBEL auf Sky: Znojmo vs. KAC live und exklusiv

Wien, 17. Dezember 2019 – Sky Seher können sich am Freitag auf ein spektakuläres Duell in der Erste Bank Eishockey Liga freuen: Der KAC ist zu Gast bei den tschechischen Adlern.

Mit einem 4:3 nach Verlängerung stoppten die Graz 99ers vor heimischen Fans den Siegeszug von Orli Znojmo. Damit haben es auch die Tschechen nicht geschafft als erstes Team in dieser Saison sieben Mal in Folge zu gewinnen, nach dem sechsten Sieg war in Graz Endstation. Nun trifft man in der Nevoga Arena auf den Tabellenzweiten KAC. Der amtierende Meister verlor einen mitreißenden Schlager gegen Linz mit 4:5. Für die Rotjacken war das schon die zweite Niederlage in Folge und sie müssen jetzt achtgeben, dass die Salzburger nicht davonziehen. Das Duell wird ab 19:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 1 HD übertragen.

Die Live-Matches der Erste Bank Eishockey Liga bei Sky:

Freitag, 20. Dezember 2019

19:00 Uhr

HC Orli Znojmo – EC KAC, Sky Sport Austria 1 HD

Moderation: Constanze Weiss

Sky Experte: Gary Venner

Kommentator: Philipp Paternina

Elf Mannschaften treten in der Saison 2019/20 an. Die erste Phase des Grunddurchgangs wird von 13. September 2019 bis 26. Januar 2020 in insgesamt 44 Runden ausgetragen. Die Top Fünf qualifizieren sich vorzeitig für das Playoff.

