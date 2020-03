Die EBEL-Playoffs auf Sky: Spiel 3 zwischen Salzburg und VSV am Sonntag live und exklusiv

via

via Sky Sport Austria

Im dritten Aufeinandertreffen in der Playoff-Viertelfinalserie der Erste Bank Eishockey Liga gastiert am Sonntag der VSV in Salzburg.

Nach drei langen Saisonen stehen die Villacher endlich wieder im Viertelfinale. Im Livepick durften die Salzburger als zweites Team wählen und entschieden sich für den VSV. Nachdem das favorisierte Team von Matt McIlvane in der ersten Begegnung vor den eigenen Fans eine Niederlage hinnehmen musste, glichen die Salzburger gestern mit einem 7:2-Schützenfest die Serie wieder eindrucksvoll aus. Wer in der umkämpften Serie nach dem dritten Spiel die Führung übernimmt, ist morgen ab 17:15 Uhr live und exklusiv auf Sky Sport Austria 1 HD zu sehen.

VIDEO-Highlights: EC VSV – EC Red Bull Salzburg 2:7

Video enthält Produktplatzierungen

Mit dem Streamingdienst Sky X den besten Live-Sport erleben – smart & flexibel wie noch nie!

Sky X ist ein neues, Internet-basiertes Entertainment-Angebot von Sky Österreich. Dabei genießen unsere Kunden nicht nur die fantastischen Inhalte aus dem Sport- und Fiction- Bereich oder Flexibilität wie die monatliche Kündbarkeit, Sky X bietet noch vieles mehr! Denn Sky X bedeutet 24/7 live & On Demand smart Streaming, mit allen Lieblings-Channels, dem besten Live-Sport, Serien, Movies, alles von Sky & das Beste aus dem Free-TV in einem Angebot. #streamen #bingen #zappen

Ausführliche Informationen sind unter Sky X verfügbar.

Die Playoffs der Erste Bank Eishockey Liga live bei Sky:



Sonntag, 8. März 2020



17:15 Uhr



Red Bull Salzburg – EC VSV, Sky Sport Austria 1 HD

Moderator: Guido Friedrich

Sky Experte: Gregor Baumgartner

Kommentator: Charly Leitner

Die Video-Highlights der Partien gibt es zeitnah auf www.skysportaustria.at sowie am Folgetag auf www.youtube.com/skysportaustria/

Bild: GEPA