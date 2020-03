Die EBEL-Playoffs auf Sky: Spiel 4 zwischen Graz 99ers und Vienna Capitals am Dienstag live und exklusiv

via

via Sky Sport Austria

99ers – Capitals am Dienstag ab 19:00 Uhr exklusiv auf Sky Sport Austria 3 HD

Als Sky Experte ist Bernd Brückler im Einsatz

Eishockey-Fans können mit dem neuen Streamingdienst Sky X live dabei sein – smart & flexibel wie noch nie!

Im vierten Aufeinandertreffen in der Playoff-Viertelfinalserie der Erste Bank Eishockey Liga gastieren am Dienstag die Capitals in Graz.

Die Wiener stellten am Wochenende auf eigenem Eis in der Best-of-Seven-Serie auf 2:1. Nach einem furiosen letzten Drittel, mit drei Treffern in fünf Minuten, feierten die Caps einen 3:2-Erfolg. Alle bisherigen Duelle endeten ebenfalls mit diesem Endergebnis. Morgen wechselt die Serie wieder nach Graz. Ob die 99ers ausgleichen können, ist ab 19:00 Uhr live und exklusiv auf Sky Sport Austria 3 HD zu sehen.

Mit dem Streamingdienst Sky X den besten Live-Sport erleben – smart & flexibel wie noch nie!

Sky X ist ein neues, Internet-basiertes Entertainment-Angebot von Sky Österreich. Dabei genießen unsere Kunden nicht nur die fantastischen Inhalte aus dem Sport- und Fiction- Bereich oder Flexibilität wie die monatliche Kündbarkeit, Sky X bietet noch vieles mehr! Denn Sky X bedeutet 24/7 live & On Demand smart Streaming, mit allen Lieblings-Channels, dem besten Live-Sport, Serien, Movies, alles von Sky & das Beste aus dem Free-TV in einem Angebot. #streamen #bingen #zappen

Ausführliche Informationen sind unter Sky X verfügbar.

Die Playoffs der Erste Bank Eishockey Liga live bei Sky:



Dienstag, 10. März 2020



19:00 Uhr



Moser Medical Graz 99ers – Spusu Vienna Capitals, Sky Sport Austria 3 HD

Moderator: Jörg Künne

Sky Experte: Bernd Brückler

Kommentator: Guido Friedrich

Die Video-Highlights der Partien gibt es zeitnah auf www.skysportaustria.at sowie am Folgetag auf www.youtube.com/skysportaustria/

Beitragsbild: GEPA