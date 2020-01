Dornbirn siegt in Bozen nach Shootout

Die Dornbirn Bulldogs haben zum Abschluss der 36. Runde in der Erste Bank Eishockey Liga einen 3:2-Sieg nach Shootout beim HCB Südtirol Alperia gefeiert. Damit gewann das Tabellenschlusslicht zum zweiten Mal in Folge gegen die Südtiroler, die nach ihrer 15. Saisonniederlage weiterhin außerhalb der Top-5 auf Rang sechs liegen.

Das einzige Spiel der Erste Bank Eishockey Liga am Dreikönigstag war mit knapp 4000 Zusehern in der Bozener Eiswelle gutbesucht – und im ersten Abschnitt von den Torschüssen (11:11) recht ausgeglichen geführt. Trotzdem nahmen die Gäste, bei denen Headcoach Kai Suikkanen das erste Mal an seine alte Wirkungsstätte zurückgekehrt war, eine 1:0-Führung durch Jordan Subban mit ins zweite Drittel. Entgegen des Spielverlaufs legte der Kanadier in der 30 Minute nach, stellte auf 2:0. Juhani Tamminen gewann einen Zweikampf zog von links Richtung Tor und fand Subban, der mit einem platzierten Schuss einnetze. Doch dann wurde das deutlich offensivere Spiel des Heimteams belohnt, und zwar prompt: Domenico Alberga schoss nur 29 Sekunden später völlig freistehend zum Anschlusstreffer ein. Noch im Mitteldrittel gelang Anton Bernard, nach schöner Vorarbeit von Angelo Miceli, aus kurzer Distanz der Ausgleich.

Im Schlussabschnitt hatte das Heimteam, für das Ivan Deluca sein 100. Spiel bestritt (inkl. Champions Hockey League), ein deutliches Chancenplus. Juha Järvenpää – er hatte am Ende 43 Saves – machte aber etliche gute Möglichkeiten zunichte. Auch in der Verlängerung vermochte kein Team zu scoren, Bozen half auch eine 4:3-Überzahl in der letzten Minute nicht zum Extrapunkt. Diesen machte dann Kevin Macierzynski für die Gäste fest, im sechsten Durchgang des Penaltyschießens.

Mo, 06.01.2020, 18:00 Uhr: HCB Südtirol Alperia – Dornbirn Bulldogs 2:3 SO (0:1, 2:1, 0:0, 0:0)

Referees: NIKOLIC, RUETZ, Basso, Pardatscher. | Zuschauer: 3.850

Goals HCB: Alberga (30.), Bernard (30.)

Goals DEC: Subban (8.), Subban (30.), Macierzynski (65.PS)

Beitragsbild: Erste Bank Eishockey Website