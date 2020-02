Die Black Wings Linz haben am Freitag die Verpflichtung des früheren Stanley-Cup-Siegers Steve Oleksy vermeldet.

Der Verteidiger aus den USA könnte bereits am Dienstag gegen Znojmo debütieren. Der 34-Jährige, der erstmals in Europa spielt, war zuletzt in der ECHL bei Toledo Walleye engagiert. In der Saison 2016/17 hatte er mit den Pittsburgh Penguins (80 Matches) den Titel in der NHL geholt.

(APA)

Artikelbild: GETTY Images